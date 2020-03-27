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أخبار العالم

فى 48 ساعة..كورونا يدك حصون بريطانيا..ولى العهد وجونسون ووزير الصحة فى قبضة الفيروس والملكة فى العزل

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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وكالات

شهدت بريطانيا ما يمكن وصفه بأسبوع الألام بعد أن سقطت كبار ساستها وحكامها فى قبضة فيروس كورونا.


وأصيب ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لمكتب أمير ويلز، الأربعاء..

وقال بيان صادر عن مكتب ولي عهد المملكة المتحدة، الأربعاء، إن أمير ويلز

كان يعاني من أعراض خفيفة  بفيروس كورونا،

وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض، مشيرًا إلى الأمير تشارلز

البالغ من العمر 72عامًا، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة

الماضية.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم تصوير مقطع فيديو للأمير البريطاني في أول ظهور له بعد تأكيد إصابته للمرض، وظهر في مقطع الفيديو الأول له وهو مريض وهو يحيي كل العاملين في المملكة المتحدة تقديرا لجهودهم المبذولة من خلال التصفيق لهم.


وبعد أقل من 48 ساعة من الخبر، علن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


 وقال جونسون في تغريدة له على تويتر، الجمعة، "خلال الساعات الـ24 الماضية، ظهرت علي عوارض خفيفة وشخصت بالإصابة بفيروس كورونا، أنا الآن بعزل فردي ولكن سأستمر بقيادة الحكومة عبر (فيديو كونفرانس) خلال محاربتنا لهذا الفيروس".


وقال جونسون في مقطع الفيديو أنه شعر "بحرارة وسعال مستمر، وبناء على نصيحة الطبيب خضعت لفحص وجاءت النتيجة إيجابية، وعليه أنا أعمل من المنزل وعزلت نفسي، وهذا بالضبط هو الأمر الصحيح للقيام به.


وقال قصر باكنغهام في بريطانيا، الجمعة، إن الملكة إليزابيث "لا تزال في صحة

جيدة"، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة

المتحدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، قبل أيام.



وقال قصر باكينغهام في بيان، إن "الملكة التقت رئيس الوزراء في 11 مارس"،

و"تتبع كل النصائح المناسبة فيما يتعلق بصحتها".


كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا في تغريدة له على تويتر، "بعد النصائح الطبية، بإجراء اختبار حول إصابتي بفيروس كورونا. لقد جاءت الاختبارات إيجابية. لحسن الحظ، فإن الأعراض التي أعانيها خفيفة وأنا أعمل من المنزل وأعزل نفسي".




وسجلت بريطانيا 11 ألفًا و816 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي 580 شخصًا في عموم البلاد، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.




 

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