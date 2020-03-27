لمنع انتشار كورونا.. عزل منزلي كامل لأهالي قريتين فى المنيا

بدأت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمنيا، في تطبيق إجراءات العزل المنزلي علي أهالي قريتي القيس وأبو جرج التابعتين لمركز بني مزار شمال المحافظة ومنع المواطنين من مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوي، حفاظا على سلامتهم اضافة إلى منعهم من مغادرة نطاق القريتين، وكذلك منعهم من إستقبال أي شخص من خارجهما، وذلك بعد مخالطتهم لأشخاص تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد





حيث فرضت الأجهزة العزل المنزلي على أهالي قريتي القيس وأبو جرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية الصحة بالمنيا خوفًا من انتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأهالي خاصة بعد مخالطتهم لأشخاص ثبت إصابتهم بالفيروس





كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية والسلع الغذائية للأهالي بمكاتب البداليين التموينية، وأظهر الأهالي إلتزامًا تامًا بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي حرصًا على سلامتهم.





يذكر أن الوحدتين المحليتين لقريتي القيس وأبو جرج قامتا بتطهير وتعقيم المنازل والمنشآت الخدمية والشوارع خلال الأيام الماضية بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب وصول عدد من الأفواج القادمة من الأراضي السعودية بعد أداء مناسك رحلة العمرة.



