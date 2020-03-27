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أخبار العالم

كورونا يقتل 25 ألف شخص معظمهم من أوروبا

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجى
قالت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إن  25 ألف شخص توفوا حول العالم نتيجة إصابتهم بـ فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن غالبية الوفيات في أوروبا.

وقال مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغي إنه على الرغم من أن وضع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة العجوز "لا يزال مقلقا جدا"، إلا أن هناك "مؤشرات مشجعة" على تباطؤه. ورحب كلوغي بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها حكومات الدول الأوروبية للحد من انتشار المرض.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة به أكدت إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه قيد الحجر الصحي الآن.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر بوريس جونسون مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".

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وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رعايا المملكة من مخالفة الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المخالفين سيواجهون اعتقالا وغرامات.

وحسب القواعد الجديدة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية، بإمكان أفراد الشرطة أن يطالبوا المارة بالتوجه إلى منازلهم وتوقيف مخالفي الحجر المنزلي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وستفرض على المخالفين غرامة قدرها 60 جنيها إسترلينيا مع إمكانية تخفيضها إلى 30 جنيها في حال تم دفعها خلال 14 يوما وفي حال تكرار المخالفة ستكون الغرامة 120 جنيها.

وقالت باتيل إن "رئيس الوزراء كان واضحا بشأن ما يجب أن نقوم به، أي البقاء في البيت وحماية منظومتنا للرعاية الصحية وإنقاذ حياة الناس" وأشادت بجهود الهيئات المعنية الرامية لمنع انتشار الفيروس في بريطانيا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا بلغ 9529 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 463 حالة وفاة حتى صباح أمس الخميس.
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