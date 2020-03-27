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مرأة

بأمر ميجان.. الأمير تشارلز لا يستطيع مقابلة ابنه هاري بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشف موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل قد تركا كندا، وانتقلا للعيش في كاليفورنيا منذ أيام، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأكد مصدر لصحيفة "ذا صن" أن ميجان ميركل منعت هاري من السفر إلى بريطانيا كي يطمئن على صحة والده الأمير تشارلز؛ بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا التاجي منذ يومين.

الصحيفة ذاتها، أشارت إلى أن ميجان ميركل، تخشى على هاري من السفر لأي مكان خلال الفترة الحالية، في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وأنه يتواصل مع والده للاطمئنان عليه عبر الهاتف فقط.

وكان الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل قد غادرا قصرهما في كندا، قبل إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، ويقيمان حاليا رفقة طفلهما "أرتشي" البالغ من عمر 10 أشهر، في منزل قريب من هوليود.
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