بأمر ميجان.. الأمير تشارلز لا يستطيع مقابلة ابنه هاري بسبب كورونا

كشف موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل قد تركا كندا، وانتقلا للعيش في كاليفورنيا منذ أيام، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.





وأكد مصدر لصحيفة "ذا صن" أن ميجان ميركل منعت هاري من السفر إلى بريطانيا كي يطمئن على صحة والده الأمير تشارلز؛ بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا التاجي منذ يومين.





الصحيفة ذاتها، أشارت إلى أن ميجان ميركل ، تخشى على هاري من السفر لأي مكان خلال الفترة الحالية ، في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وأنه يتواصل مع والده للاطمئنان عليه عبر الهاتف فقط.



