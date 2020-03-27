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ديني

الأوقاف تلغي تصاريح الخطابة لإمامين بالمكافأة خالفا تعليمات تعليق صلاة الجمعة

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:32 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة لـ محمود محمد غريب مدرس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف لقيامه بأداء خطبة الجمعة بمنزل أحد الأهالي بكوم أبو راضي – مركز الواسطى – محافظة بني سويف ، وذلك بالمخالفة للتعليمات ، وعدم مراعاة الظروف الراهنة ، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات وبرأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط ، مع مخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الخصوص.


كما قررت الأوقاف  إلغاء تصريح خطابة صبري عبد المجيد عبده عبد الرحمن بمحافظة أسوان لنفس السبب. 

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