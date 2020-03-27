الأوقاف تلغي تصاريح الخطابة لإمامين بالمكافأة خالفا تعليمات تعليق صلاة الجمعة

قررت وزارة الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة لـ محمود محمد غريب مدرس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف لقيامه بأداء خطبة الجمعة بمنزل أحد الأهالي بكوم أبو راضي – مركز الواسطى – محافظة بني سويف ، وذلك بالمخالفة للتعليمات ، وعدم مراعاة الظروف الراهنة ، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات وبرأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط ، مع مخاطبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الخصوص.









كما قررت الأوقاف إلغاء تصريح خطابة صبري عبد المجيد عبده عبد الرحمن بمحافظة أسوان لنفس السبب.



