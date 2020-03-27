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رياضة

مطالب رسمية من أندية المظاليم حال الإلغاء.. لا للهبوط وصعود أول وثاني المجموعات

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:03 م
جانب من لقاء سيراميكا
جانب من لقاء سيراميكا وبتروجيت
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عبدالله هشام
ما يزال تعليق النشاط الكروي يؤرق الأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة. 

ويبدو أن الأندية بدأت تفكر من الآن في كيفية الخروج من تلك الأزمة حال صدور قرار رسمي بإلغاء المسابقة، وهو ما وضح من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال مخاطبات رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تتضمن اقتراحات وحلول للأزمة. 

وقالت مصادر داخل اتحاد الكرة إن إدارة الجبلاية تلقت عددا من الخطابات من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة، تتضمن مقترحات وطلبات بتصعيد أول المجموعات إلى الدرجة الأعلى مباشرة، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات، ولا بد من الحفاظ على المجهود المبذول على مدار الموسم، وتضمن المقترح إلغاء الهبوط في كل الدرجات. 

بعض الأندية أرسلت مقترحا وطلبات أخرى بتصعيد أول وثان المجموعات الثلاثة بدوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، مع إلغاء الهبوط على أن يكون الدوري الممتاز الموسم المقبل بمشاركة 24 ناديا، ويتم تقسيمهم إلى مجموعة على أن يهبط ست فرق في الموسم الذي يليه ليعود الدوري مرة أخرى بشكله الطبيعي بوجود 18 فريقا. 

الأندية التي أرسلت مقترحات وطلبات إلى اتحاد الكرة بهذه التفاصيل كثيرة ومنها الداخلية ودمنهور وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وبني سويف وغزل المحلة، ومن القسم الثالث نادي الجزيرة بمطروح والضبعة وكفر الشيخ وقنا وبني عبيد وغيرهم.
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