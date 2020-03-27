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تعليم

توضيح مهم بشأن الأبحاث المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:28 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد التشاور مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد تقرر اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية المطلوبة من طلاب "سنوات النقل في التعليم الفني"، علي المناهج التي تم تدريسها حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠ فقط.

وقال وزير التربية والتعليم: إنه بالنسبة لطلاب سنوات النقل في مدارس التعليم الفني من أول السبت 18 أبريل حتى الخميس 23 أبريل، فسيتم تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، تشمل أبحاثا ومشروعات ودراسات تطبيقية سيتم الإعلان عنها في هذا التوقيت، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية بالتعاون مع مدارس التعليم الفني.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كما تقرر أن يتم ترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب للمدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بـ 3 أسابيع.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المواد الدراسية والتعليمية المصورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني متاحة اونلاين من جانب وزارة التربية والتعليم على منتديات قطاع التعليم الفني (www.fanyeduc.yoo7.com) ، وعلى قناة التعليم الفني على يوتيوب:    https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في الفترة من الأحد 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020، سيقوم كل طالب بإعداد ملف مجموع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها ، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده.

وبالنسبة لآليات تقييم طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني .. أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بمدارس التعليم الفني بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذي يسلمه الطالب وأداءه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بـ 3 أسابيع بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول.
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