توضيح مهم بشأن الأبحاث المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد التشاور مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد تقرر اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية المطلوبة من طلاب "سنوات النقل في التعليم الفني"، علي المناهج التي تم تدريسها حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠ فقط.
وقال وزير التربية والتعليم: إنه بالنسبة لطلاب سنوات النقل في مدارس التعليم الفني من أول السبت 18 أبريل حتى الخميس 23 أبريل، فسيتم تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، تشمل أبحاثا ومشروعات ودراسات تطبيقية سيتم الإعلان عنها في هذا التوقيت، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية بالتعاون مع مدارس التعليم الفني.
وأضاف وزير التربية والتعليم : كما تقرر أن يتم ترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب للمدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بـ 3 أسابيع.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في الفترة من الأحد 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020، سيقوم كل طالب بإعداد ملف مجموع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها ، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده.
وبالنسبة لآليات تقييم طلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني .. أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بمدارس التعليم الفني بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذي يسلمه الطالب وأداءه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بـ 3 أسابيع بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول.