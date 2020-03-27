توضيح مهم بشأن الأبحاث المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد التشاور مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد تقرر اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية المطلوبة من طلاب "سنوات النقل في التعليم الفني"، علي المناهج التي تم تدريسها حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠ فقط.





وقال وزير التربية والتعليم: إنه بالنسبة لطلاب سنوات النقل في مدارس التعليم الفني من أول السبت 18 أبريل حتى الخميس 23 أبريل، فسيتم تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، تشمل أبحاثا ومشروعات ودراسات تطبيقية سيتم الإعلان عنها في هذا التوقيت، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية بالتعاون مع مدارس التعليم الفني.



