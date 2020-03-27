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اقتصاد

السكر والأرز والدواجن أبرزها.. احتياطي مصر من السلع الأساسية

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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محمد صبيح
وسط مخاوف من تصاعد أزمة كورونا العالمية ، اتخذت مصر عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد ومنع انتشاره، أبرزها: حظر التجول إلغاء وإرجاء عدد من امتحانات الفصول الدراسية.

وأثارت مخاوف انتشار الفيروس، تساؤلات حول احتياطات مصر من السلع الاستراتيجية، خاصة مع إغلاق عدد من الدول حدودها ووقف عمليات التصدير والاستيراد.

ويستعرض "صدى البلد" بالأرقام احتياطي مصر من السلع الرئيسية كالتالي:

وصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى مليون طن، ويكفى لـ ٨ أشهر.

ووصلت مخزونات الزيت ( صويا وعباد) إلى ٣٥٠ ألف طن، ويكفى حتى ٦ أشهر.

مخزونات الأرز  ١٧٠ ألف طن ويكفى ٥ أشهر

ورصيد القمح يكفى لمدة ٥ أشهر

ووصلت مخزونات الدواجن ٢٠٠٠٠ طن وتكفى لمدة ١٢ شهرا

ووصلت مخزونات الفول ٢٢ ألف طن ويكفى لمدة ٤ أشهر

ووصلت مخزونات اللحوم الحية ١٥٠٠٠٠ ألف رأس وتكفى ٣٠ شهرا. 

ووصلت مخزونات اللحوم المجمدة ٣٥٠٠ ألف طن وتكفى ٧ أشهر

ووصلت مخزونات المكرونة ٦٥٠٠ طن وتكفى ٥ أشهر
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