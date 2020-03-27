ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها





كما تتميز الفنانة كندة علوش ، باختيار الملابس البسيطة التى تبرز عن جمالها، وتفضل اللون الأسود الذى يبرز عن الأناقة والجمال.





وتعتمد فى إطلالتها على ترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها.





وتفضل الفنانة كندة علوش ، الاعتماد على جمال بشرتها فى الماكياج مع وضع لمسات بسيطة من الألوان الترابية وأحمر الشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها.