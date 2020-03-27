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مرأة

ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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نهى هجرس
يصادف اليوم الـ 27 من مارس عيد ميلاد الفنانة السورية كندة علوش، والتى أتمت عامها الـ 38 ، وتحرض الفنانة كندة علوش على متابعة جماهيرها بأحدث الصور.

كما تتميز الفنانة كندة علوش، باختيار الملابس البسيطة التى تبرز عن جمالها، وتفضل اللون الأسود الذى يبرز عن الأناقة والجمال.

وتعتمد فى إطلالتها على ترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها.

وتفضل الفنانة كندة علوش، الاعتماد على جمال بشرتها فى الماكياج مع وضع لمسات بسيطة من الألوان الترابية وأحمر الشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها.
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
ناعمة وبسيطة.. 10 صور مميزة تبرز جمال كندة علوش برفقة زوجها فى عيد ميلادها
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