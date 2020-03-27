محتشمة وجذابة .. 20 صورة لـ إطلالات كندة علوش فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم 27 مارس الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلادها و قد اتمت عامها الـ38.
تتميز كندة علوش بذوق رفيع فى اختيار قطع الملابس التى تظهر بها، فتعتمد على القطع التي تبرز جمالها، وتميل إلى اختيار الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة بالإضافة إلى أنها تحرص على التنوع مما جعلها مختلفة وأنيقة.
كما تحرص كندة علوش على اختيار الملابس و الأزياء التى تزيد من جمالها وأناقتها، وتفضل التنوع فى الكثير من الاحيان وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، فتميل إلى اختيار الاطلالات التى تجمع بين البساطة و الاحتشام.
و تخطف كندة علوش الأنظار فى الكثير من الأحيان بمكياجها الجذاب الذى يكشف عن جمال ملامحها فتعتمد على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها و تبعد عن صيحات المكياج الصاخب.