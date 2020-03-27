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أخبار العالم

كورونا يتوحش فى أمريكا.. والبنتاجون: نجهز 114 منشأة طبية لاستيعاب الأعداد الهائلة للمصابين

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:35 م
البنتاجون
البنتاجون
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تعمل مع كافة سلطات البلاد للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تعمل على تجهيز منشآت طبية جديدة يبلغ عددها 114 منشأة لاستيعاب الأعداد الهائلة من المصابين بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تخطط لتجهيز 2900 غرفة لمرضى من غير المصابين بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، لتخفيف الضغط عن المنشآت الطبية المزدحمة بحالات الإصابة بالوباء.

وسجلت ولاية نيويورك الأمريكية 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولاية إلى 519 حالة وفاة.

وقررت نيويورك تمديد إغلاق المدارس لمدة اسبوعين إضافيين وسط انتشار فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في الولاية  إلى 44635 حالة، بعدت تسجيل  7377 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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