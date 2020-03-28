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أخبار العالم

إيران تسجل 144 حالة وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 12:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أعلنت السلطات الإيرانية تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.. وكان مساعد وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، أعلن عن وفاة 43 من الكوادر الطبية في البلاد، أثناء أداء مهامهم في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، قال حريرجي، خلال جولته الميدانية لمنطقة شمال محافظة سيستان وبلوشستان: "من المهم الوقاية دون الإصابة بفيروس كورونا وهذا يتطلب مزيدا من تعاون المواطنين، فالكادر الطبي قدم 43 من الطواقم الطبية"

 

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت اليوم الجمعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 بلغ نحو 32322 حالة بعد تسجيل 2926 إصابة جديدة اليوم.

 

وأضافت أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد وصل إلى 2378 حالة بعد تسجيل 144 حالة اليوم.

 

وبلغ عدد الحالات التي شفيت عالميًا حوالي 120 ألف في حين عدد الحالات النشطة يبلغ أكثر من نصف مليون والوفيات حوالي 24 ألف حالة.

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