تاريخ مع الجلطات.. عماد متعب يفجر مفاجأة بخصوص مرضه





وكان متعب قد تعرض لجلطة الشهر الماضي، بعد لعبه مباراة خماسية ودية مع أصدقائه.





وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: "لدي تاريخ طبي مع الجلطات منذ سنوات، كنت أخذ أدوية خاصة بالسيولة لكن ليست في فترة لعبي للكرة لأنها محظورة، لكنني الآن بخير لكنني سأظل أتناول تلك الأدوية طوال الحياة."





وأضاف متعب:" عند انتهائي من مباراة كرة قدم مع أصدقائي، كنت بقول يارب أرجع البيت، جسدي الأيسر بالكامل كان ثقيلًا علي، ومن ثم ذهبت للمستشفى وأجريت الأشعة ."

فجر عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، مفاجأة بخصوص مرضه.