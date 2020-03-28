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رياضة

مرتضى منصور يكشف حقيقة تخفيض عقود لاعبي الزمالك.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 01:50 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حسن العمدة
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، بشأن بحث القلعة البيضاء لتخفيض عقود لاعبيه، غير صحيح.

وأضاف مرتضى منصور، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت، على قناة «صدى البلد»، إنه لا نية لتخفيض عقود لاعبي الزمالك مثلما يردد ببعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن الدولة هى صاحبة الرأى الأخير فى ذلك.

 واندهش مرتضى منصور، من التقارير التي تتحدث عن نية الزمالك لتشكيل لجنة قانونية لدراسة لوائح الاتحاد الدولي لتحديد مخرج قانوني يتيح للقلعة البيضاء تخفيض عقود لاعبيه حال إلغاء الموسم الرياضي لما سيلحق به من أضرار، مؤكدا إنه محامي وأستاذ قانون، وليس فى حاجة لتشكيل لجنة قانونية من أجل ذلك.

وتابع :" غالبية اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، المتبقي فقط هو 10 ملايين جنيه للاعبين ومرتبطين بالفترة الحالية، وهذا حقهم وسيحصلون عليه، لا توجد أزمة مالية في الزمالك ولكن أزمة في السيولة المالية،فهناك أموال للنادي في اتحاد الكرة والكاف وبعض البنوك، لا يوجد عامل في الزمالك له يوم متأخر ، وسلامة اللاعبين عندي رقم واحد".

كما أكد مرتضى منصور، إن محمود علاء جدد تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي، موضحا :" هناك إعلاميون لا يبحثون عن المصداقية، ويعملون على إثارة الشارع الرياضى بأخبار كاذبة وغير صحيحة".

وناشد مرتضى منصور، الدولة بتطبيق الحظر الكامل، من أجل منع الإختلاط، مع تكفل رجال الأعمال وأصحاب القدرة المالية، على دفع الرواتب كاملة، منعا لانتشار الوباء.

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