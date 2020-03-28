مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون مع الزمالك.. فيديو

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه خلال الفترة المقبلة.





وأضاف مرتضى منصور، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إن كارتيرون مستمر مع الزمالك ويكفي إنه رفض السفر وهو مكسب للفريق، والجميع رأى مستواه من خلال التشكيل والتغييرات.





واندهش مرتضى منصور، من التقارير التى تتحدث عن نية الزمالك لتشكيل لجنة قانونية لدراسة لوائح الاتحاد الدولي لتحديد مخرج قانوني يتيح للقلعة البيضاء تخفيض عقود لاعبيه حال إلغاء الموسم الرياضي لما سيلحق به من أضرار، مؤكدا أنه محام وأستاذ قانون، وليس فى حاجة لتشكيل لجنة قانونية من أجل ذلك.





وتابع :" غالبية اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، المتبقي فقط هو 10 ملايين جنيه للاعبين ومرتبطين بالفترة الحالية، وهذا حقهم وسيحصلون عليه، لا توجد ازمة مالية في الزمالك ولكن أزمة في السيولة المالية، فهناك أموال للنادي في اتحاد الكرة والكاف وبعض البنوك، لا يوجد عامل في الزمالك له يوم متأخر ".





وأشار قائلا :" التعليم أهم من استكمال الدوري الممتاز، وسلامة اللاعبين عندي رقم واحد".





كما أكد مرتضى منصور، إن محمود علاء جدد تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي، موضحا :" هناك إعلاميون لا يبحثون عن المصداقية، ويعملون على إثارة الشارع الرياضى بأخبار كاذبة وغير صحيحة".





وناشد مرتضى منصور، الدولة بتطبيق الحظر الكامل، من أجل منع الاختلاط، مع تكفل رجال الأعمال وأصحاب القدرة المالية، على دفع الرواتب كاملة، منعا لانتشار الوباء.



