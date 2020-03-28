سقف اوعى توقف.. سكان مدينة نصر يغنون من شرفات المنازل.. فيديو





أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.













وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-









الحالات الجديدة:- 39

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 147

الوفيات الجديدة:- 6

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الآن):- 166

إجمالي الوفيات:- 30

إجمالي أعداد المصابين:- 536





قام سكان مدينة نصر ب الغناء بشكل جماعي أغنية سقف " للفنان رامى جمال " من شرفات منازلهم للتخفيف من الضغوط التي يعيشونها.