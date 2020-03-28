عماد متعب: الخطيب رفض طلبي وطريقة خروجي من الأهلي لم ترضني

كشف عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعتزل عن تفاصيل الجلسة الأخيرة قبل اعتزاله التي جمعت بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.





وكان متعب قد أعلن اعتزاله منذ عامين أثناء تولي حسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، مهمة الإدارة الفنية بالأهلي.





وقال عماد متعب أثناء استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "تايم سبورت": "ضُغطت نفسيًا جدًا قبل الاعتزال، وتأثرت صحيًا وكنت أهرب من الواقع بالنوم الكثير، لأنني كنت غير مقتنع بما يحدث معي ولم أكن أرى سببًا لعدم مشاركتي مع الفريق".





وأضاف: "في 2013 كنت احتياطيًا لعمرو جمال الذي كان متألقًا ولم أشعر بالضيق إطلاقًا لأنني كنت عائدًا من الإصابة، لكن في آخر 3 سنوات لم أحصل على فرصة ولم يكن موجود أحد أفضل مني ولم يكن لي دور إطلاقًا".





وواصل: "خرجت من الأهلي إلى التعاون السعودي ولم أكن موفقًا هناك ولم أسجل غير هدفين، ولكن لعبت 10 مباريات وشاركت في 6 منها كأساسي وشعرت أنني أستطيع اللعب".





وأردف: "عدت إلى مصر وقلت إن الأولوية للنادي الأهلي وظللت منتظرًا، بعد ذلك محمود الخطيب (رئيس النادي) استدعاني وقال لي ماذا ستفعل قلت سأعتزل وأريد عمل مباراة اعتزال لكي أجمع مبلغًا من المال".





واستأنف: "لكن الخطيب رفض وقال إن هذا ليس موجودًا في لائحة النادي وعرض عليَ العمل بقناة الأهلي".





وتابع: "طريقة خروجي من الأهلي لم ترضني وكان يكفيني أن أسمع كلمة شكرًا فقط، وكنت أتمنى معاملة أفضل من ذلك، والأهلي بيتي وله فضل كبير عليً".





وعن مباراة اعتزاله، أشار: "شركة إعلام المصريين اشترت مباراة اعتزالي واتفقنا على كافة الأمور لولا أزمة كورونا، والأهلي سيشارك باسمه فقط ولن يغرم شيئًا، والطرف الآخر سيكون أحد أندية برشلونة ويوفنتوس أو ريال مدريد، واتفقنا مع أحدهم بنسبة 95%".





واختتم: "لا أعلم حيثيات ما حدث مع حسام عاشور ولكن هو يستحق بالتأكيد أن يعمل الأهلي له مباراة اعتزال".



