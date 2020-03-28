امرأة تستخدم فيروس كورونا لتهديد ضابط والهروب من الشرطة

أصبح فيروس كورونا وسيلة جديدة للهروب من كمائن الشرطة، فقد تم إلقاء القبض على امرأة بريطانية في حالة سكر، وسجنها بتهمة "السعال" في وجه ضابط شرطة وتهديده بإصابته بفيروس كورونا.

وجهت المحكمة اتهامات لـ «جوان تورنر» 35 سنة بأنها "سعلت بقوة" في وجه ضابط الشرطة في نورويتش بنورفولك وفقًا للدايلي ميل.

تم سجن تورنر لمدة 12 أسبوعًا بعد اعترافها بالذنب لكونها مخمورة وغير منضبطة في مكان عام، بالإضافة إلى إلحاق أضرار إجرامية بالممتلكات والاعتداء الشنيع على ضابط طوارئ.

قال رئيس الشرطة ديف مارشال من نورفولك كونستابلاري: "إن أي إساءة أو سلوك تهديدي تجاه خدمات الطوارئ أمر غير مقبول في أي وقت.

لم تكن تلك الجريمة الأولى فوم الخميس الماضي قام رجل أربعيني بالبصق على ضابط شرطة وتهديده بإصابته بفيروس كورونا، وتم سجنه لمدة 26 أسبوعًا.