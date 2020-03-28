محدش هيسقط .. رسالة عاجلة من وزير التربية والتعليم لطلاب الإعدادية





وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ، مقدم برنامج «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «أون إي»، نحاول عمل كل شيء في ايدينا لحماية أبنائنا من فيروس كورونا وفي نفس الوقت ننقذ دراستهم خلال العام الحالي، مطالبا الطلاب أن يبذلوا مجهودا ومعرفة الإجابات على ما يريدون من خلال موقع الوزارة الرسمي.





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من الصف الثالث الابتدائي إلى الثاني الاعدادي مطلوب أن يقدموا مشروعا عن كل مادة دراسية كبديل للامتحان، مؤكدا أن المدارس الدولية ليس لها علاقة مباشرة مع وزارة التربية والتعليم ولكن نقدم المساعدة.





وأوضح الوزير أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ستكون في لجان مؤمنة بشكل مختلف ضد الغش ومؤمنة صحيا حفاظا على الطلاب، والامتحانات ستكون في موعدها.





وأكمل الوزير، أن الصف الأول الثانوي استفادوا كثيرا من مناهج بنك المعرفة وهم أكثر مجموعة تستطيع الاعتماد على نفسها في متابعة المناهج، ولذلك "هيمتحنوا امتحاناتهم في موعدها، والجداول ستعلن يوم الأحد على أن يكون الامتحان في بيوتهم".





وكشف شوقي أن الصف الأول الثانوي سيجرى امتحان تجريبي لهم في 5 أبريل وهذا الإمتحان ليس له درجات، أما عن الامتحان النهائي سيكون في مايو على التابلت في المنزل.