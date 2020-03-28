القيصرعبد ربه يصف متعب بـ الهداف النادر

كشف حسنى عبد ربه قائد فريق الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق العلاقة القوية التى تجمعه بالمهاجم عماد متعب خلال تواجدهما فى الملاعب و خارج المستطيل الأخضر أيضا .

وأوضح حسنى عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه شعر بالحزن الشديد خلال مرض زميله عماد متعب خاصة وأنه قامة كبيرة و من الهدافين النادرين فى عالم الكرة المصرية و لابد من عمل مباراة أعتزال بالشكل الذى يليق بتاريخة داخل القلعة الحمراء .

وجاء رد عماد متعب أنه كان يتمنى ضم حسن عبد ربه الى النادى الاهلى و اللاعب معه فى القلعة الحمراء و لكن لم يكتب التوفيق فى هذا الامر .

وأشار حسنى عبد ربه أنه فضل العمل الادارى عن التدريب وأنه يفكر جديا فى خوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم المقبلة أو النادى الاسماعيلى .

وكانت أول مباراة رسمية لحسنى عبد ربه بقميص الإسماعيلى كانت أمام المنصورة عام 2002، وثانى مبارياته بصفوف الإسماعيلى كانت أمام الأهلى، وأول أهدافه بقميص الإسماعيلى كان فى شباك المقاولون العرب وانتهت لصالح الدراويش (2-1).

حسنى عبد ربه بدأ مسيرته مع الإسماعيلى، وكان أصغر لاعب فى الدورى عندما حقق مع الأصفر بطولة الدورى عام 2001-2002 حيث لم يتخط عامه الـ17 وقتها رغم عدم مشاركته فى أى مباراة، اختير عبد ربه صاحب أفضل هدف فى مرمى الأهلى عام 2003 فى مباراة انتهت لصالح الدراويش (2-1).

فى 2006 أحرز نجم الإسماعيلى الهدف رقم 1500 لناديه فى مرمى بتروجت، اختير أفضل لاعب فى مسابقة الدورى المصرى خلال 2007.

"القيصر" حسنى عبد ربه حقق العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، عكس نادى الإسماعيلى، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.

كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006/2008 /2010.

وصل حسنى عبد ربه مع الإسماعيلى إلى المباراة النهائية فى مواسم كثير ولم يحقق لقب البطولة، وكانت البداية فى كأس مصر 2003 أمام الأهلى، وخسر اللقب بعد مباراة صعبة وقوية حسمها المارد الأحمر وفاز بالكأس.