استشاري عيون يكشف: العدسات اللاصقة تصيبك بفيروس كورونا

حالة من الخوف والذعر يتسبب فيها فيروس كورونا لدى الأشخاص خاصة بعد تفشيه في أغلب دول العالم وارتفاع حالات الإصابة والوفيات في بعض البلدان، وفى ظل انتشار الوباء يحرص كثيرون على اتباع التعليمات والنصائح التي تحمي من الإصابة بفيروس كورونا.





وفى هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، استشارى العيون، إنه مع انتشار وباء الكورونا، من الممكن أن تتسبب العدسات اللاصقة فى العديد من المشاكل التى تجبرك إلى الذهاب لدكتور العيون، إضافة إلى أنها من الممكن تلوثها بالفيروس وتنقل فورا للعين.





وحذر "عبداللطيف"، من خطورة لمس الوجه والعين إ لا بعد تطهير اليدين بشكل جيد وذلك حتى تتفادى الإصابة بفيروس كورونا.



