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فن

حسين الجسمي يطرح متّحدين ومتحدّين لمواجهة فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:38 ص
حسين الجاسمي
حسين الجاسمي
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محمد نحلة
شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وطرح أغنية جديدة بعنوان "متّحدين ومتحدّين".
 
الأغنية من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، وتقول كلماتها: كلنا بك يا وطن مسؤولين .. باللي تامر به نحن ملتزمين .. وان تحدانا الزمن .. ابشر بنا يا وطن .. متّحدين .. ومتحدّين".

وعرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي يعيشها "خط الدفاع الأول" في مواجهة هذا الفيروس، كما وصفه به الأطباء والممرضين والمسعفين وجميع الموظفين في القطاع الصحي، من خلال جميع القنوات التلفزيونية في الإمارات الى جانب القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube .
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