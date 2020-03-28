احذر السجائر الإلكترونية حتى لا تُصاب بفيروس كورونا

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صدرت بيانات جديدة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي تحذر من أن الشباب قد يكونوا أكثر تأثرًا

أكثر مما كان يعتقد في البداية، حيث يشكل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا أكثر من ثلث جميع الحالات، وواحد من كل خمسة من هؤلاء المرضى يحتاج إلى دخول والحجز داخل المستشفى.

إيه بي سي الأمريكية ، فإنه