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أخبار العالم

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا لـ ٥ حالات

السبت 28/مارس/2020 - 11:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقى
أعلن وزير الصحة الموريتانى محمد نديرو ولد حامد، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات، وذلك بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

وأوضح ولد حامد في فيديو بثته صفحة الوزارة على الفيسبوك أن إحدى الإصابتين الجديدتين تعود لزوجة المواطن الموريتاني المصاب بالفيروس والقادم من فرنسا فى منتصف مارس الجاري. 

وأشار وزير الصحة الموريتانى إلى أن زوجة المصاب أخضعت للحجر الصحي فور تأكد إصابة زوجها، لتكشف الفحوص التي أجريت لها عن انتقال العدوى إليها بفيروس كورونا المستجد.

أما الإصابة الثانية تعود لمواطن في كيهيدي قادم من السنغال، والذي ثبت إصابته بالفيروس بعد أن تم تحليل عينة من دمه بعد ظهور أعراض الإصابة عليه.

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