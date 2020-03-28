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محافظات

محافظ سوهاج يتابع تطبيق قرارات الحظر ليومي الجمعة والسبت

السبت 28/مارس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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خالد رياض
تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تطبيق قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا انه نفذت حملة مكبرة استهدفت المتابعة الميدانية والاطمئنان على الحالة العامة بنطاق المركز، بالإضافة إلى توعية المواطنين، موجها الشكر لأهالي جرجا على حسن تعاونهم في تنفيذ قرارات الحظر، مشيرا إلى أنه تم الغلق الكلي لجميع المقاهي والكافتيريات والنوادي والمطاعم .

ووجه أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا الشكر لأهالي المركز على استجابتهم وتنفيذ قرار الحظر في المواعيد المحددة، وغلق جميع المحلات والمقاهي والاسواق العشوائية، وقال لطفي محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام أن أهالي المركز استجابوا للقرار، حيث وجدت الشوارع خالية تماما من المارة بعد غلق المحلات في المواعيد المقررة وايقاف جميع المواصلات وحركة المرور.

وأشار عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إلى أنه في الساعة الأولى من بدء حظر التجوال وجدت الشوارع خالية والمواطنون ملتزمون في البيوت بكافة مناطق الحي، لافتا إلى أن الحي قام بالتنويه عن القرار من خلال سيارة تحمل مكبرًا للصوت طافت شوارع الحي الرئيسية والفرعية.

وفي مركز ومدينة ساقلتة، قال عبد المنعم على عبد القوي رئيس المركز أن جميع قرى المركز التزمت بالقرار، مشيدا بالوعي العالي لدى المواطنين، وذكر ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم استهدفت المحال التجارية والحرفية والمقاهي والكافتيريات والنوادي والمطاعم بمدينة جهينة بحملات مكبرةن وقري الطليحات، وجهينة الشرقية، وعنيبس، واسفرت الحملات عن غلق جميع المحال التجارية والحرفية،  باستثناء المخابز والسوبر ماركت ومحال البقالة والصيدليات، كما تم الغلق الكلي لجميع المقاهي والكافتيريات والنوادي والمطاعم بدائرة المركز.

وأعرب عدلي ابو عقيل رئيس مركز ومدينة طما عن شكره لشباب طما وشباب قرية العتامنة وجميع الشباب المشارك في حملات التوعية والالتزام بالحظر، مشيرا إلى القيام بحملات مكبرة لإغلاق المحال التجارية ما عدا المخابز ومحلات البقالة والصيدليات، واثناء المرور على المحلات تم تحرير عدد 4 محاضر لمخالفين بقرار الحظر، وذكر حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أن هناك التزام تام من المواطنين بالمركز . 

وفي مركز ومدينة طهطا، لفت على محمد رفاعي رئيس المركز إلى تنفيذ حملة مسائية بدأت من 7 مساء وحتى منتصف الليل، تم خلالها التأكد من التزام المواطنين بقرارات الحظر فى المدينة، والقرى التابعة.

وقال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم تشميع ملعب خماسي بناحية التل الأوسط التابعة لقرية نيدة، خلال حملة مكبرة للاطمئنان على التزام الموطنين والمحال التجارية والنوادي والكافيهات بقرارات الحظر.
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