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مرأة

من العزل بالمنزل.. 8 أطعمة فعالة لمحاربة ارتفاع ضغط الدم

السبت 28/مارس/2020 - 01:04 م
أطعمة لتجنب ارتفاع
أطعمة لتجنب ارتفاع ضغط الدم
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آية التيجي
يعاني أغلب المصريين من مشاكل ضغط المرتفع، وتلف في الأوعية الدموية، وهو ما بجعلهم يعانون خلال فترة العزل المنزلي لمنع انتشار فيروس كورونا من عدم القدرة على المتابعة مع الطبيب المختص، وهو ما يتسبب لهم في الإزعاج.

إلا أن موقع ويب ميد الطبي ذكر بعض الاطعمة التي يمكنه ان تحارب ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، والحد من الأعراض التي تصيب مرضى ضغط الدم، وتشمل:

1- الزبادي :
يعتبر الزبادي طعام غني بالكالسيوم من العناصر التي تساعد على ضبط ضغط الدم، فمنتجات الألبان قليلة الدسم تساعد على الاسترخاء وتحافظ على الأوعية الدموية بطريقة فعالة. 


2- الأسماك :
يعد سمك السالمون أو السردين والماكريل من الأسماك التي تحتوي على اوميغا 3، التي تعزز من صحة القلب، فهو يساعد على خفض الدم المرتفع. 

3- الشوفان :
  يحتوي الشوفان على الألياف الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على الوزن وضغط الدم، فعليك تناوله اما بالماء او باللبن الخالي الدسم، لتعزيز الصحة.

4-  البنجر :
أظهرت دراسة أن شرب عصير البنجر يمكن أن يقلل من ضغط الدم على المدى القصير والطويل، وقد يساعد على شرب كوب من عصير البنجر يوميًا، أو إضافة بنجر إلى السلطات، أو إعداد الخضراوات كطبق جانبي صحي.


5- التوت :
يحتوي التوت على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد الذى يخفض من خطر ارتفاع ضغط الدم، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا كمية منخفضة من الانثوسيانين.

6- الموز :
يحتوي الموز على الكثير من البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا حيويًا في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

7- الشيكولاتة الداكنة :
وتعتبر الشوكولاتة الداكنة من اكثر الأطعمة الغنية بالكاكاو، والتي تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

8- الكيوي :
يمكن أن بقلل الكيوي من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة بشكل معتدل، وقد وجد الباحثون أن تناول ثلاثة كيوي يوميًا لمدة 8 أسابيع أدى إلى انخفاض أكبر في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مقارنة بتناول تفاحة واحدة يوميًا لنفس الفترة.
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