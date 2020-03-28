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محافظات

خلال فترة حظر التجول.. أطباء يطلقون مبادرة للكشف المنزلى على المرضى

السبت 28/مارس/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تقديم خدماتها للمواطنين، خاصة فى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، من خلال المشاركة المجتمعية مع أطباء المستشفيات، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 
وفى إطار ذلك، دشن أطباء مستشفى الدلنجات المركزى بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، مبادرة إنسانية تحت عنوان "الزم بيتك واحنا نجيلك"، وذلك فى إطار تنفيذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.


وأوضح كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، أن المبادرة تهدف إلى زيارة المريض بالمنزل، خاصة خلال فترات حظر التجوال بداية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا بمشاركة عدد كبير من أطباء المستشفى المتطوع بالمبادرة.


وأوضح أنه يتم استخدام سيارة الوحدة المحلية للانتقال لمكان المريض والكشف وعمل اللازم له من خلال التنسيق مع الدكتور رضا بكر، مدير المستشفى، حيث تم عمل زيارة منزلية لمريض بقرية إبياء الحمراء لعمل عملية بزل (استسقاء بالبطن).


وثمن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المبادرة، مؤكدا الروح الوطنية والإنسانية التى يتحلى بها جميع المواطنين، خاصة أطقم الأطباء والتمريض وجميع التخصصات الطبية والدور الكبير الذى يقومون به، خاصة فى الوقت الحالي.

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