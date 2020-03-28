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رياضة

اشتباه بإصابة 8 لاعبين في وست هام بفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:49 م
وست هام
وست هام
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محمد السعيد
أعلن نادي وست هام الإنجليزي، الاشتباه في إصابة 8 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وقالت كارين بريدي، نائبة رئيس نادي وست هام الإنجليزي، في تصريحات لصحيفة نقلتها صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن أعراض فيروس كورونا ظهرت على 8 لاعبين من الفريق.

وأضافت كارين بريدي، أن الأعراض التي ظهرت على اللاعبين كانت خفيفة، لكنهم بحالة جيدة، وتم عزلهم عن أسرهم، لحين التأكد من سلامتهم.

وكانت كاربن بريدين طالبت، منذ أيام، بإلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حفاظا على أرواح عناصر اللعبة.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت مؤخرا تمديد إيقاف مسابقة البريميرليج حتى 30 أبريل المقبل.
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