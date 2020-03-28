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أصل الحكاية

كوميديا أبو كرتونة.. كيف أصبح «الواد توبة» الأشهر خلال ساعات الحظر في الغردقة.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 02:40 م
أبو كرتونة في الغردقة
أبو كرتونة في الغردقة
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إبراهيم جادالله - أحمد سالم
لم يكن الشاب "توبة" يتخيل أن يصبح بين يوم وليلة أشهر مواطني الغردقة خلال ساعات الحظر التجول المفروضة على المواطنين من الساعة السابعة مساء كل يوم وحتى الساعة السابعة صباحا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأصبحت شهرة "توبة" واسعة واسمه منتشرا على صفحات السوشيال ميديا في المدينة، بعدما التقط أحد السكان فيديو للشاب وهو يحاول الوصول إلى السوبر ماركت بعيدا عن أعين الشرطة والخدمات الأمنية حتى لا يظهر لهم ويدفع غرامة 4000 جنيه، وهي العقوبة المقررة على المواطنين حال خرق حظر التجول.

لجأ توبة إلى حيلة ذكية لإخفاء جسمه وملامحه، فارتدى كرتونة مختبئا فيها ليعبر الطريق إلى الاتجاه المقابل نحو السوبر ماركت، بينما تتبعه كاميرات الموبايل التي رصدت الواقعة.

انتشر فيديو توبة بين المواطنين بالغردقة بسرعة هائلة، وتناولت آلاف التعليقات المشهد الكوميدي لـ توبة، مطالبين الشرطة المصرية بالعفو عن الشاب بعد استخدامه تلك الحيلة الكوميدية، وعدم اختراقه للحظلر سوى بعبور الشارع فقط، وكذلك عدم التهاون مع من يخترق الحظر دون أسباب طارئة.    
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