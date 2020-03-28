أمانة الأسرات الجامعية توعي ضد كورونا وتطلق "فتشوا الكتب"

أطلقت الأمانة العامة للأسرات الجامعية بأسقفية الشباب برئاسة نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب، حملة توعوية ضد أخطار فيروس كورونا المستجد على موقع فيسبوك، كما أطلقت مسابقة إلكترونية لدراسة الكتاب المقدس عبر الإنترنت بعنوان "فتشوا الكتب".





وتتناول الدراسة الكتابية الحالية ثلاثة أصحاحات مفسرة كل أسبوع من رسالة القديس بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس.





يأتي ذلك في إطار استمرار الخدمات التي تقدمها الايبارشيات ، عن بعد، في ظل قرار الكنيسة إيقاف كافة التجمعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).





ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، بمناسبة حلول "أحد المخلع".





وتذيع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة) الناقلة لكلمة الغد، أن تنقل أيضًا عظة الأربعاء الأسبوعية على الهواء مباشرة.