AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمانة الأسرات الجامعية توعي ضد كورونا وتطلق "فتشوا الكتب"

السبت 28/مارس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

أطلقت الأمانة العامة للأسرات الجامعية بأسقفية الشباب برئاسة نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب، حملة توعوية ضد أخطار فيروس كورونا المستجد على موقع فيسبوك، كما أطلقت مسابقة إلكترونية لدراسة الكتاب المقدس عبر الإنترنت بعنوان "فتشوا الكتب".


وتتناول الدراسة الكتابية الحالية ثلاثة أصحاحات مفسرة كل أسبوع من رسالة القديس بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس.


يأتي ذلك في إطار استمرار الخدمات التي تقدمها الايبارشيات ، عن بعد، في ظل قرار الكنيسة إيقاف كافة التجمعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).


ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، بمناسبة حلول "أحد المخلع".


وتذيع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة) الناقلة لكلمة الغد، أن تنقل أيضًا عظة الأربعاء الأسبوعية على الهواء مباشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا بافلي يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بـ«شهداء ليبيا»

الأنبا مكاري يشارك باحتفالات ايبارشية سمالوط بتذكار شهداء ليبيا

أسقفية الشباب تنظم لقاء للشباب بعنوان "كاريزما"

اختتام فاعليات مؤتمر كنائس منطقة طهطا الكاثوليكية بدار القديس جيروم

البابا تواضروس يستقبل سفير إريتريا بالقاهرة

سبعة دياكونيين جدد بإيبارشية طما تمهيدًا لسيامتهم كهنة الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

جمعنا 21 مليون جنيه.. رجاء الجداوي توجه الشكر لجمهورها

ماذا يحدث لجسمك عند الإصابة بكورونا .. تعرف على التفاصيل

أول طبيب بيطري مصري يتوفي بفيروس كورونا في السعودية.. صور

لحظات مريرة.. طبيبتان ترويان تجربتهما داخل الحجر الصحي

انتصارعلى كورونا.. مستشفيات مصر تحقق نجاحات ضد الفيروس اللعين

تعرف على معني كلمة تويوتا toyota وماذا تعني أسماء موديلاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة

بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون