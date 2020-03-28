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حوادث

مقتل عامل فى مشاجرة بسوهاج والأمن يضبط المتهمين

السبت 28/مارس/2020 - 04:39 م
جثة
جثة
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مصطفي الرماح
نجحت الاجهزة الامنية في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج وضبط مرتكبى الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية القرعان دائرة المركز .

وعلى الفور إنتقلت قوات المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول ( عامل ) توفـى إثر إصابته بطلق نارى بالبطن وطرف ثان ( 3 عاملين ) أحدهما مصاب برش خرطوش بالساق وأخر مصاب بكسر باليد .. والطرفان يقيمان بذات الناحية .

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط الطرف الثانى وبحوزتهم (بندقية خرطوش عيار 12 و 4 طلقات خرطوش من ذات العيار، وفرد محلى الصنع ) وبسؤال والد المتوفـى ( عامل – مقيم بذات الناحية ) إتهم الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى تجاه نجله مما أدى لإصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإتهم المصابون الطرف الأول بإحداث إصابتهما لذات السبب.

وأشارت تحريات مباحث المركز إلى عدم صحة ما قرره الثانى وأن من أحدث إصابته والده عقب علمه بوفاة الطرف الأول .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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