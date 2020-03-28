نجم الزمالك المعار يعود للنادي بفرمان من مرتضي منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مسئولي النادي الأبيض استقروا على استعادة خدمات أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك بنهاية الموسم الجاري وذلك عقب انتهاء فترة إعارته مع سموحة.









وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية: "فتوح سيعود للزمالك في الموسم المقبل".





جاء ذلك ردًا على استفسار حول إمكانية التعاقد مع ظهير أيسر جديد لتدعيم الجبهة اليسرى للزمالك في الموسم المقبل.





وكان الإعلامي خالد الغندور أكد نفس الأمر أيضًا بخصوص عودة فتوح، حيث قال خلال حلقته بقناة النادي الأبيض: "الزمالك لديه أولويه باستعادة خدمات فتوح في الموسم المقبل بدلًا من التعاقد مع ظهير أيسر جديد".





الجدير بالذكر أن الزمالك كان أعار فتوح إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف ينتهوا مدتهم بنهاية الموسم الجاري.



