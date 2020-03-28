شاهد.. لعبة راندا البحيري الجديدة لكسر ملل الحظر

كتبت معلقة على الصورة: "يلا كل واحد يقول أول حتة هينزل يروحها بعد الحظر وبعد كرونا ما تخلص إن شاء الله".





وجاءت التعليقات كالآتي: " ماشاء الله هو انتي لسه عندك امل.. أبشرك في حظر خلص الموضوع علي كدا.. هروح اصلي في المسجد.. هنزل اشوفك.. هروح علي البحر وافكر بقا ".





يذكر أن الفنانة راندا البحيرى انتهت من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن احداث فيلم "باركود 615" وتقدم من خلاله دور أكشن لم تقدمه قبل ذلك في اعمالها الفنية خاصة أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبرى.





الفيلم يشارك فى بطولته كل من راندا البحيرى ومحمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي.