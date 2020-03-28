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توك شو

قرار مهم من وزيرة الهجرة بشأن المصريين العالقين فى بريطانيا..فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 07:17 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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محمد حليم قنديل

أرسلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج رسالة طمأنة للمواطنين المصريين بالمملكة المتحدة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزير الطيران قام بابلاغها أن غدا سيكون هناك طائرتان في لندن لنقل المواطنين المصريين الي مصر.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الطائرتين ستقوم بنقل المصريين العالقين في المملكة المتحدة وعودتهم مرة اخري إلي بلادهم.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن علي المواطنين الراغبين في العودة لمصر فعليهم الحجز علي هؤلاء الطائرتين والحجز يكون عن طريق موقع الكتروني.

وأشارت إلي أن، الطائرة الاولي تكون برقم ٤٤٥٦ وتقوم من مطار لندن الساعة ١٦:٣٠ والطائرة الثانية برقم ٢٤٥٨ وتقوم من مطار لندن الساعة ١٩:٤٥، موضحة أن كل طائرة تستوعب ١٥٠ شخصا.

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