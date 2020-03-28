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رياضة

متى يتمم أحمد فتحي تعاقده مع الاهلي.. ابراهيم فايق يجيب

السبت 28/مارس/2020 - 10:45 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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عمرو ابوبكر
أكد الاعلامي ابراهيم فايق، أن ادارة النادي الاهلي ستعقد اجتماعا مع أحمد فتحي لاعب الأهلي يوم الاثنين المقبل  وسوف يتم الانتهاء من أزمة تجديد التعاقد.

واضاف فايق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت، ان الصفحات التي تهاجم أحمد فتحي لابد أن تستكين قليلاََ، لماذا يفعلون ذلك هل تريدون تدمير اللاعب أم يحدث أمر آخر مثل انتقاله لأحد الأندية في الدوري المصري.

واشار فايق الى ان يعلم جميع العروض التي تقدمت لفتحي، وبالأخص العرض الذي يخص نادي بيراميدز ومبلغه الكبير. 

وتابع فايق: فتحي لن يفرط في اتمام صفقته مع الاهلي حتى لو كانت العروض الخارجية أكبر وأفضل مادياََ. 
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