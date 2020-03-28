متى يتمم أحمد فتحي تعاقده مع الاهلي.. ابراهيم فايق يجيب

أكد الاعلامي ابراهيم فايق، أن ادارة النادي الاهلي ستعقد اجتماعا مع أحمد فتحي لاعب الأهلي يوم الاثنين المقبل وسوف يتم الانتهاء من أزمة تجديد التعاقد.





واضاف فايق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت، ان الصفحات التي تهاجم أحمد فتحي لابد أن تستكين قليلاََ، لماذا يفعلون ذلك هل تريدون تدمير اللاعب أم يحدث أمر آخر مثل انتقاله لأحد الأندية في الدوري المصري.





واشار فايق الى ان يعلم جميع العروض التي تقدمت لفتحي، وبالأخص العرض الذي يخص نادي بيراميدز ومبلغه الكبير.



