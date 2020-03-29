هبة مجدى تسترجع ذكرياتها مع الراحل عبد المنعم مدبولي

نشرت هبة مجدى فيديو جديد لها على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، ظهرت فيه تغني وهى صغيرة مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي.





وكتبت هبة مجدي على الفيديو: "عمرى ما هنسي انى غنيت ومثلت مع النجم القدير عبد المنعم مدبولي.





وجاءت ابرز التعليقات من متابعيها كالاتي :





مش معقول يا هبة من صغرك وانتى موهوبة وقمر ماشاءالله





ايام الزمن الجميل والفن والعظمة





زى ما انتى متغيرتيش من يومك حلوة









يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى ويشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.