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أخبار العالم

رقم قياسي.. نيويورك تعلن أكبر حصيلة وفاة في يوم واحد منذ تفشي كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة الأمريكية عن تسجيل 155 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ آخر تحديث قبل ساعات قليلة، وهو ما يمثل أكبر عدد للوفيات سجل في يوم واحد منذ تفشي كورونا في وقت سابق من شهر مارس الجاري.

وبحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية، بلغ عدد وفيات كورونا في نيويورك إلى 672، ارتفاعا من الإحصاء السابق البالغ 517 شخصا.

وكان الرقم القياسي السابق بواقع 88 حالة وفاة في يوم واحد.

وذكرت آخر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن أعداد وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليتجاوز الألفي حالة ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 121.117 شخصا.

وسجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة لرضيع إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لرضيع مصاب بفيروس كورونا لم يتم عامه الأول توفي في شيكاجو.
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