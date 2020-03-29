هل يتميز الآباء الكسالى فى تربية أطفالهم؟

انتشر فى الوقت الحالي بين العديد من الآباء، عادة الكسل فى تربية أولادهم وترك الطفل ليعتمد على نفسه، فهل هذا الأسلوب فى التربية يجعل الأطفال مميزين مقارنة بغيرهم، وهل يجد الطفل مساحة من الحرية والمرح السعادة لم يحصل عليها طفل آخر لأباء أكثر نشاطا.









كشف Bright Side ،عن نمط من الأبوة والأمومة الذين يتبعون أسلوب الكسل فى تربية أطفالهم، وبالرغم من ذلك يكون أطفال متميزين.





يعلم الأطفال رعاية أنفسهم





يسمح الآباء الكسولين لأطفالهم بالتغلب على التحديات والاعتماد على انفسهم.





الأبوة الكسولة تجعل الأطفال أكثر مسؤولية





من خلال المساعدة في أعمال المنزل.









يشجع الآباء الأطفال على الإيمان بأنفسهم





منح الأبناء الفرصة لتقديم مساعدة يمنحهم فرصة على الإيمان بقدراتهم.





يحصل الأطفال على المزيد من المتعة





يمكنك اللعب مع أطفالك أكثر وجعل وقتك معهم أكثر متعة.





عيش طفولتهم على أكمل وجه



