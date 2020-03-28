ما هو مرض السارس وهل له علاقة بفيروس كورونا؟

مرض السارس هو متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد وهو مرض خطير يتسبب فى الوفاة فى حالة إهمال العلاج ،وهو من الفيروسات التاجية التي أتى منها فيروس كورونا الذي انتشر حول العالم وأصبح بالوباء العالمي، مرض السارس هي عدوى فيروسية تهدد الحياة ومعدية وتسببت في حدوث وباء في عام 2002 في الصين وعبر دول أخرى ، وأثارت سرعة انتشار العدوى مخاوف العالم وجعلت خبراء الصحة الدوليين يبحثون عن الوقاية من فيروس السارس التاجي. يشير مصطلح "الفيروس التاجي" إلى مجموعة من الفيروسات في الحيوانات تنتقل إلى البشر وتنشر الأمراض ،نستعرض لكم كل ما يمكن معرفته عن السارس وفقا لما نشره موقع بولد سكاى .





تم اكتشاف ستة أنواع من الفيروسات التاجية حتى الآن ، أربعة منها تسبب أعراض نزلات البرد. يعتبر الاثنان الآخران خطرين لأنهما يتحولان إلى سلالات مميتة في الحيوانات ويسببان أمراض تنفسية خطيرة عندما ينتقل إلى البشر.





انتشار السارس





وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية ، تسبب السارس في 774 حالة وفاة وأصاب 8096 شخصا في عام 2002 ، وهو وقت تفشي المرض. كان انتشار فيروس السارس التاجي بشكل رئيسي من الفيروس التاجي الموجود في الخفافيش وزباد النخيل (المعروف أيضًا باسم القطط الصغيرة). عندما انتشر الفيروس لأول مرة ، لم يكن جسم الإنسان مهيأ بأجسامه المضادة كما كان أول انتشار في ذلك الوقت. وبالتالي ، تأثر العديد من الأشخاص بمعدل أسرع. وفقًا لدراسة ، فإن السارس-CoV يتكيف لأول مرة في جسم الثدييات المذكورة أعلاه ثم يتحول إلى أشكال أكثر فتكًا. عندما يتلامس هذا الشكل المتحور من الفيروس التاجي مع البشر ، فإنهم يصابون بالعدوى الذين ينقلون العدوى إلى البشر الآخرين من خلال إفرازاتهم التنفسية مثل السعال أو العطس. يمكن للفيروس التاجي في الحيوانات أن يؤثر على البشر بطرق عديدة. على سبيل المثال - عندما يأكل الناس لحم الخفافيش ، استخدم برازه في الأدوية أو يستخدمون جلدهم في التصنيع - ينتقل الفيروس إلى البشر بسهولة. بعد ملامسة البشر ، يؤثر الفيروس أولًا على الرئتين ويسبب أعراض نزلات البرد مصحوبة بمشاكل تنفسية حادة بعد أسبوع. عندما يعطس الناس أو يسعلون بدون أي قناع ، يخرج إفراز الرئتين وينتشر في شكل قطرات في أجسام مثل أجراس الباب أو مقابض الأبواب. لمس القطرات المصابة ثم لمس الأنف ، يسمح للفيروس بدخول رئتيك ويسبب أعراض قاتلة.





ينتشر السارس - COV من فرد لآخر من خلال إفرازات الجهاز التنفسي عندما يتلامس مع الأغشية المخاطية مثل العين أو الفم أو الأنف. لذلك ، من المحتمل أن تنتشر العدوى أيضًا من خلال التقبيل والمعانقة وتناول الطعام معًا أو التحدث مع الشخص المصاب على مسافة أقل من 3 أقدام. عندما ساد السارس لأول مرة في عام 2002 ، تم اتخاذ العديد من تدابير المكافحة في أقسام الرعاية الصحية لمنع انتشار المرض في المنطقة. ويقول التقرير إن حوالي 2000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس سارس. كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات

الوقائية لمنع انتشار الفيروس في المنازل ، مثل عزل المصابين لمدة 10 أيام حتى زوال الأعراض.





أعراض السارس





تتراوح فترة حضانة السارس التاجى بين 2-7 ايام. في البداية ، ستكون أعراض السارس شبيهة بالإنفلونزا وهي كالتالي:





حمى شديدة حوالي 105 فهرنهايت

وجع العضلات

صداع الراس

تعرق ليلي

الانزعاج العام

فقدان الشهية بعد أسبوع ، ستتطور الأعراض إلى حالات مثل

ضيق في التنفس

سعال جاف

إسهال

الارتباك.





في الحالات الأكثر شدة ، قد يصاب المريض باضطرابات مثل الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي وفشل الكبد وفشل القلب.





عوامل خطر السارس





يمكن أن ينتشر السارس إلى أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الصحية. ومع ذلك ، هناك عوامل قليلة تزيد من خطر الإصابة بالسارس وهي على النحو التالي:





كبار السن

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو الكبد.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي

السفر إلى مكان

مصاب التعامل مع المرضى المصابين أو العاملين في صناعة الرعاية الصحية

اتصال وثيق مع الشخص المصاب.





تشخيص السارس





غالبًا ما يتم الخلط بين تشخيص السارس لأن الأعراض تشبه الأنفلونزا. عندما تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالسارس عام 2002 ، لم تكن هناك اختبارات لتحديد المرض ، ولكن في الوقت الحاضر هناك بعض الاختبارات التي يتم إجراؤها لتحديد فيروس السارس التاجي، يتم إجراء هذه الاختبارات فقط بعد التحقيق السليم في تاريخ المريض مثل زيارته للدول السائدة أو العمل في مراكز الرعاية الصحية أو التعرض الأخير للثدييات أو الأشخاص المصابين. تم نقل النتيجة من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).





علاج السارس





العلاج الدقيق لمرض السارس لم يتم تطويره بعد. ومع ذلك ، هناك بعض طرق العلاج الداعمة لتقليل أعراضه مثل العلاج بالأكسجين والمضادات الحيوية والتهوية الميكانيكية والتنبيب الرغامي (إدخال أنبوب في القصبة الهوائية من أجل المرور الحر للهواء من الرئتين). تم نصح العاملين في الرعاية الصحية بارتداء التروس الواقية مثل النظارات الواقية والقناع لمنع انتشار المرض.





التدابير الوقائية للسارس



