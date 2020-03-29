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مرأة

الشخير يؤثر سلبا على العلاقة الحميمة.. إليك أفضل 5 طرق للتخلص منه

الأحد 29/مارس/2020 - 04:09 ص
كارثة الشخير يؤثر
كارثة الشخير يؤثر سلبا على العلاقة الحميمة ..إليك أفضل 5 طرق
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أسماء عبد الحفيظ - لمياء الياسين
أكد الدكتور مصعب إبراهيم استشارى أنف وأذن وحنجرة، أن الشخير يؤثر سلبا على العلاقة الحميمة بين الزوجين فهناك علاقة وثيقة بين عملية التنفس والجنس.. فكيف يؤثر الشخير علي الجنس اليكم التفاصيل .


قال "استشاري الأنف والأذن " أن التنفس العميق يساعد على شحن جهاز الإثارة، كما أن الجسد يحتاج إلى المزيد من الأكسجين لتشتد الإثارة، والشخير يجعل النفس يتوقف اثناء النوم مما يجعل الشخص لا يحصل على المزيد من الأكسجين .

وقدم مصعب إبراهيم بعض الخطوات والحلول لمحاولة الحد والتخلص من الشخير لحياة زوجية أسعد .

 أفضل الطرق لعلاج الشخير:

1-عمل مساج يومي تدليك للرقبة وخصوصا لاصحاب الرقبة السميكة 

2- تناول المشروبات العشبية المذيبة والطاردة للبلغم والتى تعمل على توسيع الشعب الهوائية كالنعناع والليمون و+تناول مغلي اوراق الجوافة لعلاج التهابات القصبة الهوائية والسعال، كاليانسون والبابونج والكراوية وغيرها وتناول مغلي اوراق الخبيزة وتناول المأكولات المحتوية على فيتامين سي ، تناول العرقسوس.

3- النوم على الجانب إذا نمت على جانبك، فإن ذقنك لن يميل إلى الخلف، وهكذا ستبقى ممرات التنفس مفتوحة وأوسع، وهذا يعني تنفسا أسهل بدون شخير.

4 - فكر في استعمال أشرطة الأنف فهى فعالة.. الفكرة العامة من إيقاف الشخير تكمن في السماح للأكسجين بالمرور عبر الممرات التنفسية.

5- غير وسادتك فقد تكون السبب في شخيرك. الوسادة الطرية يمكن أن تساعد على الاسترخاء وفتح الممرات التنفسية. تأكد من أنك مرتاح في السرير، وإلا فسوف تكون النتيجة الشخير.
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