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احرص على تناولها.. 6 أطعمة ترفع المناعة لمحاربة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 06:22 ص
أحرص على تناولهم
أحرص على تناولهم ..6 أطعمة ترفع جهاز المناعة لمحاربة كورونا
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن قائمة من الأطعمة الست التي تساعد على رفع كفاءة جهاز المناعة للأشخاص لمحاربة الفيروسات ولكن لم يثبت أن هذه الأطعمة يمكن أن تقتل أو تعالج الفيروس كورونا المتفشي حاليا فى العالم .

ووفقا لما نشره الموقع أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها بصورة مستمرة والتي تساهم بشكل أساسي، فى القضاء على ضعف المناعة فى الجسم بالإضافة إلى ذلك تعزز من فيتامين سي في الجسم وبالتالي تعزز من قدرة الجسم على مواجهة الفيروسات.

أبرز تلك الأطعمة تناول البرتقال والذي يعزز من فيتامين سي إلى جانب ذلك يساعد فى القضاء على مشكلة نقص العناصر الغذائية الهامة فى الجسم، كما يساهم في التخلص من مشكلة نقص الألياف الغذائية، كما يمكن تناول الكرفس والذي يعتبر من أفضل الخضروات ذات الأوراق الداكنة ،لذلك فإن أغلب الخضروات الداكنة مثل البروكلي واللفت ،تساعد على رفع كفاءة الجسم .


كما يمكن تناول الليمون خاصة القشر الذي يحتوي على فوائد عديدة إلى جانب قدرته على تعزيز المناعة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك تناول الموز والتفاح الأخضر.
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