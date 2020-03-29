الرئيس الإيراني يعلن تفشي كورونا في عدد من المحافظات

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بعض المحافظات الإيرانية قد بلغت ذروة تفشي فيروس كورونا؛ حسبما افادت "العربية"؛ في نبأ عاجل لها.





وأشار روحاني إلى أن "الفيروس دخل إلى المجتمع وربما يستمر وجوده لعام أو عامين". ​​​​​





وكان روحاني أعلن أمس تخصيص 20 في المئة من الميزانية لمكافحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90 بالمئة من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.





أعلنت إيران، اليوم السبت، تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا.





وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ أكثر من 32,332 شخصا.