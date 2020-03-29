AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يعلن تفشي كورونا في عدد من المحافظات

الأحد 29/مارس/2020 - 08:59 ص
الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بعض المحافظات الإيرانية قد بلغت ذروة تفشي فيروس كورونا؛ حسبما افادت "العربية"؛ في نبأ عاجل لها.

وأشار روحاني إلى أن "الفيروس دخل إلى المجتمع وربما يستمر وجوده لعام أو عامين". ​​​​​

وكان روحاني أعلن أمس تخصيص 20 في المئة من الميزانية لمكافحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90 بالمئة من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.

أعلنت إيران، اليوم السبت، تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا.

وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ أكثر من 32,332 شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تفشي الفيروس.. روحاني لـ الإيرانيين: لا تحولوا كورونا سلاحا للعدو

بعد إصابته بـ كورونا.. وفاة مسئول إيراني جديد

الصين تعلن تخطيها ذروة تفشي فيروس كورونا

رغم إصابته بـ كورونا.. نائب رئيس إيران يحضر اجتماع الحكومة.. صور

ارتفاع كبير.. إصابات فيروس كورونا في إيران تقفز إلى 23049 شخصًا

شفاء ١٧ حالة من المصابين بفيروس كورونا بسلطنة عمان .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ندمان على الهروب من الأهلي.. 10 تصريحات صادمة لـ عصام الحضري

كوريا الشمالية تطلق صاروخين على بحر اليابان

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020‎

جثة في الكنيسة.. جريمة قتل غريبة في بريطانيا والقاتل مجهول

إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق قصر البرهان في الخرطوم .. تفاصيل

رد فعل طبيب مصري بعدما علم إيجابية طفل بفيروس كورونا .. لن تصدق ما حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما.. شاهد

تحصن الجسم ضد كورونا.. القهوة تضعف جهاز المناعة في هذه الحالة فقط