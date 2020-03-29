بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف عن خسارة ديانا كرزون للوزن

تتصدر الفنانة ديانا كرزون تريند جوجل، وذلك بعد متابعة الفنانات لجماهيرها بنشر أحدث الصور التى تبرز جمالهن وأناقتهن، وفقدت الفنانة ديانا كرزون الكثير من وزنها.





وتعتمد الفنانة ديانا كرزون ، فى أغلب إطلالاتها على تسريحة الشعر المموج البسيط المنسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة ومميزة تبرز جمال ملامحها.





وتفضل ارتداء الفساتين التى تبرز عن جمال أنوثتها ورشاقتها، وتميز فساتينها بالألوان الجذابة والتصميمات اللافتة التى تبرز عن جمالها.





وتميل الفنانة ديانا كرزون ، إلى الألوان الجريئة والثقيلة فى الماكياج التى تبرز جمال عيونها، وتظهر جمالها وأناقتها، وتنسق معه ألوانا ناعمة من أحمر الشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها.



