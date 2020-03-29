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مرأة

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

الأحد 29/مارس/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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رشا عوني
تقوية جهاز المناعة هو أهم ما يشغل بال الكثير خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا التاجي ، الذي لا يصمد أمامه سوى صاحب المناعة الأقوى.

وفي ظل تفشي الفيروس التاجي، وتركيز الكثيرين على تقوية الجهاز المناعي، هناك بعض الأدوية التي تسبب ضعف المناعة ويتناولها البعض دون استشارة الطبيب لكنها لها تأثير سلبي وخطير على كفاءة جهاز المناعة لديك.

ونصح موقع mayoclinic بتجنب الإفراط في تناول أدوية الحمى والحرارة المرتفعة، وكذلك تناول المضادات الحيوية، فهذين النوعين تحديدا تعد من الأدوية التي تضعف المناعة ولا يفضل تناولها هذه الفترة.

ويصبح الجسم غير قادر على مقاومة البكتريا والفيروسات ولا يصمد أمام فيروس كورونا الجديد بسبب تناول هذه الأدوية لذا يفضل عدم تناول أي من هذه النوعية من العلاج خلال الفترة الراهنة دون استشارة الطبيب ولو عبر الهاتف.
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احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

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