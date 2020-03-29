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رياضة

على خطى ريال مدريد.. مانشستر سيتي يحول ملعب الاتحاد إلى مستشفى لمحاربة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 10:04 ص
ملعب الاتحاد
ملعب الاتحاد
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محمد السعيد
قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وضع ملعبه تحت تصرف الهيئة الصحية في إنجلترا، للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة " ذا صن" الإنجليزية، أن مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي قرروا وضع ملعب الاتحاد تحت تصرف هيئة الخدمات الطبية، من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولو الصحة في إنجلترا قرروا قبول عرض نادي مانشستر سيتي، ومن المقرر أن تنتقل الهيئات الطبية إلى ملعب الاتحاد خلال الأيام القادمة، لبداية عملهم.

وكان ريال مدريد الإسباني، أعلن الأسبوع الماضي، وضع ملعب سانتياجو ببرنابيو تحت تصرف الصحة الإسبانية، للمساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

يذكر أن رابطة الأندية الإنجليزية، أعلنت مؤخرا تمديد إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي حتى 30 إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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