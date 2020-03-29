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فن

شاهد .. حمدى المرغنى يهنئ على ربيع بـ عيد ميلاده

الأحد 29/مارس/2020 - 10:20 ص
حمدى المرغنى وعلى
حمدى المرغنى وعلى ربيع
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سيد احمد
هنأ الفنان حمدى المرغنى الفنان على ربيع بعيد ميلاده، ونشر صورة له معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق حمدى المرغنى قائلا: "كل سنه وأنت زي ماأنت ياخويا 🎂وربنا يجعلها سنه سعيده عليك ويوفقك في حياتك الشخصية والفنية 🙏❤️ ".

وتفاعل مع عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

كل سنة وهو طيب - منورين - احلى ربيع فى الدنيا 

يذكر أن علي ربيع، قدم  مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا.

وتدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حول علاء الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.


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