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برلمان

استمرار إطلاق فرق مستقبل وطن لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية بالفيوم

الأحد 29/مارس/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دور الحزب المجتمعي، كون حزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات يوميا، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وتوزيع مستلزمات التطهير، وإرشادات التوعية من الفيروس.

واصلت  أمانة الحزب في محافظة الفيوم برئاسة، المهندس عبد القادر الجارحى، أمين الحزب بالمحافظة، حملة تطهير وتعقيم المرافق الحيوية بالمحافظة،

قامت  أمانة الحزب بمركز أبشواي 
 برئاسة امين المركز  بهاء الدسوقي 
حمله توعيه ضد فيروس كورونا في منطقتي ابو صالح والشيخ صخر بمدينه ابشواي حيث شملت الحملة تعقيم شامل لكافه الشوارع بالمنطقة وكذلك تعقيم المنازل  كما تم توزيع المنشورات علي المواطنين التي توضح كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا 
كما تم شرح أعراض فيروس كورونا  وطرق وأساليب الوقاية منه 
 شارك بالحملة امناء المركز من  الشباب
و العلاقات العامة وعضو من أمانة الشباب بالمحافظه كما شارك بالحملة أعضاء هيئه مكتب امانة الشباب والعلاقات العامه بالمركز

كما قامت أمانة مركز سنورس برئاسة حازم فايد  بتطهير وتعقيم عدد من المنشأت بقرية دوار جبلة  مركز سنورس شملت الشوارع والسيارات النقل والتجارة  كما تم تطهير عدد من منشأت القرية
 
الجدير بالذكر أن  المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.
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