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رياضة

مورينيو عامل دليفري.. مبادرات إنسانية يقودها نجوم كرة القدم في أزمة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 12:02 م
مورينيو
مورينيو
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إسراء أشرف
قدم العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، لفتات رائعة، بشأن محاربة فيروس كورونا المستجد.

وتسبب وباء كورونا في توقف الرياضة تمامًا حول العالم، وتم تعليق جميع الأنشطة في البلاد.

ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري، في السطور التالية، أبرز المبادرات الإنسانية لنجوم كرة القدم الأوروبية، ضد وباء كورونا..

ليونيل ميسي

تبرع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، بمليون يورو، حيث تم تقسيمه بين مستشفى "Clínic de Barcelona" ومركز طبي آخر في الأرجنتين.

كريستيانو رونالدو

تبرع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لمستشفيات ماديرا بأجهزة تنفس صناعي، وقياس ضربات القلب، ومضخات، وحقن، إلى جانب تحمله تكلفة علاج 5 من المشجعين بالعناية المركزة في جزيرة ماديرا بالبرتغال.

سيرجيو راموس

ساهم قائد سيرجيو راموس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، بالإمدادات الطبية للمستشفيات عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة :يونيسف"، في مبادرة شارك فيها زملاؤه والنادي الملكي لمكافحة فيروس كورونا بـ 15000 مجموعة كشف، و1000 جهاز حماية شخصي، و364.571 قناعًا للتنفس.

آرون رامسي

قام الويلزي آرون رامسي، لاعب يوفنتوس، بتخصيص مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لمؤسسة كارديف الخيريةن لمكافحة الفيروس.

جوزيه مورينو

ساعد البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في توصيل السلع والأغراض للمسنين، بالتعاون مع منظمة "Age UK"، في منطقة "إنفيلد" بالقرب من مكان تدريب توتنهام.

جوسيب جوارديولا

خصص الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مليون يورو لمؤسسة "أنخيل سولير دانيل"، في إسبانيا، لشراء الأقنعة، والنظارات، والقفازات، والمطهرات، وأجهزة التنفس، لمواجهة الوباء.

أنطونيو كونتي 

شارك أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، في حملة المكافحة ضد وباء كورونا، بـالتبرع بـ 12 جهاز كمبيوتر محمول، لطلبة طب الأطفال في تورينو.

لاعبي بايرن ميونخ

في لفتة أكثر من رائعة، تبرع لاعبو وإداريو فريق بايرن ميونخ الألماني، بـ20% من رواتبهم، لموظفي وعمال النادي، نظرًا للظروف الصعبة التي يمرون بها.
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