5 اسباب تجعلك تفضل الفتيس المانيوال عن الأوتوماتيك

يفضل كل راكبي السيارات أن تأتي سياراتهم بفتيس أوتوماتيك لأنه أسهل بكثير في التعامل وأثناء القيادة بشكل عام، لأنه يقوم بتغيير السرعات أوتوماتكيا دون الحاجة لتدخلك في هذه العملية خصوصا في أوقات الذروة وازدحام طرق السير.





مع كل هذه المزايا للفتيس الأوتوماتيك لا يزال بعض الناس متمسكين بحبهم للفتيس المانيوال لأنه يتمتع بمزايا كثيرة مقارنة بالفتيس الأوتوماتيك.





وفي هذا الموضوع سنتطرق لبعض مميزات الفتيس المانيوال

أسباب تجعلك تفضل الفتيس المانيوال عن الفتيس الأوتوماتيك:







1-الفتيس المانيوال يساعدك على توفير البنزين، لأنه يمكنك من التحكم في عزم الدوران الخاص بالسيارة لكل نقلة على حدة بعكس الفتيس الأوتوماتيك الذي يجعل المحرك دائما في حالة تأهب.



2- صيانة الفتيس الأوتوماتيك أغلى من صيانة الفتيس المانيوال، فضلا عن أنه يحتاج إلى معاملة خاصة كي لا يتلف.



3- يفضله الشباب محبي متعة القيادة لأنه يمكنهم من ممارسة رياضتهم المفضلة وهي قيادة السيارات والتحكم بسرعتها.







4- عند تعطل بطارية سيارتك ستحتاج فقط إلى قوة الدفع لإعادة تدويرها على عكس الفتيس الأوتوماتيك الذي يفتقد هذه الخاصية.







5- الفتيس الأوتوماتيك يزيد من استهلاك تيل الفرامل والطنابير، لأنه يجعل المحرك دائما في حالة تأهب كما ذكرنا من قبل فيجبرك على استخدام الفرامل بشكل أكبر بنسبة 60 % من القيادة بفتيس مانيوال.