كيفية التعامل مع فتيس السيارة الأوتوماتيك ومعنى الحروف

يهتم الكثير بتعلم قيادة السيارات، وبشكل عام نتناول في هذا الموضوع الخطوات الأولية التى تمكنك من قيادة سيارة أوتوماتيك.

بشكل مبدئي تأكد من جلوسك في وضعية مناسبة تتيح لك الوصول لدواسات السيارة بشكل جيد، ثم تأكد من وضعية المرايات بحيث تتيح لك مراقبة جانبي الطريق وليس جانبي السيارة.

* تأكد من وجود الفتيس على وضع N او P لأنه حين وجود عصا الفتيس على أي وضع أو حرف آخر المحرك لن يستجيب للتدوير.

* بعد قيامك بتشغيل المحرك وتنزيل فرامل اليد قم بالضغط على الدواسة الخاصة بالفرامل ناحية الشمال في السيارة الاوتوماتيك نستخدم القدم اليمنى فقط.

* قم بتحريك عصا الفتيس علي حرف ال D و قم برفع قدمك من أعلى الفرامل شيئا فشيئا الان السيارة قادرة علي السير، ولزيادة السرعة اضغط علي دواسة البنزين تدريجيا، ولتبطئ السيارة مرةأخرى قم برفع قدمك من اعلي دواسة البنزين واضغط علي الفرامل ببطء.

لركن السيارة مرة أخرى استمر بالضغط علي الفرامل بشكل كامل ثم حرك عصا الفتيس علي حرف N ثم ارفع فرامل اليد وقم بإيقاف المحرك.

يتميز فتيس الاوتوماتيك بانه ينقل الحركة بشكل أوتوماتيكي دون الحاجة لقيامك بهذا على عكس السيارات التي تعتمد علي الجر العادي في سيرها يجب أن نحيطك علما بكل الرموز المكتوبة علي الفتيس ومعني كلماتها.



يتكون الجر الاوتوماتيك من 4 خانات أو أكتر على حسب موديل السيارة وهى:

P و هي اختصار لكلمة Parking و تعني ركن السيارة.

D و هي اختصار لكلمة Drive و تعني وضع القيادة.

N و هي اختصار لكلمة Neutral وتعني الوضع الطبيعي للسيارة وهو وضع السكون.

R و هي اختصار كلمة Reverse وتعني الرجوع للخلف.

L1 و هي اختصار لكلمة Low Gear وتعني انها اقل سرعة للفتيس مع اقوي عزم لتحريك السيارة في المطالع الوعرة.